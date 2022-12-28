

Зурабишвили обратилась к участникам акции из двора резиденции

28.12.2022 16:50





Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к участникам акции из двора резиденции.



«Мне очень интересно, прежде всего, у меня есть вопросы, мне интересно, где были те люди, которые распространяли обо мне слухи в 2007 году, где они были, когда происходили трагедии во время правления Миши? Я вам скажу, где они были — или были в штабе Миши, либо хорошо сидели на разных должностях, либо в офисе «Карту Банка». Оказывается, они знают, что, когда и почему я буду делать.



Я помиловала Мурусидзе, Чинчаладзе? Я расчпределила ихна такие места? Откуда их никто не может убрать, не это ли помилование? Где вы тогда были, когда протестовали? Они сейчас на своих местах», — заявила Саломе Зурабишвили.



Это заявление президента вызвало шум на акции, после чего Саломе Зурабишвили отметила, что ее больше не слушают, и она прекратила выступление.





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