

Мэрия Тбилиси проверит все городские фонтаны на безопасность к будущему лету

28.12.2022 16:52





Мэрия Тбилиси пообещала, что все столичные фонтаны будут проверены на соблюдение норм безопасности и только после этого будут вводиться в эксплуатацию по мере приближения сезона. Об этом сообщил вице-мэр Ираклий Хмаладзе.



Особое внимание будет уделено состоянию электросети.



Решение принято в связи с трагедией в парке Ваке 13 октября. На следующий день после официального открытия центрального фонтана, отремонтированного по заказу мэрии, здесь. током ударило трех детей, достававших из воды мяч. 13-летняя Марита Мепаришвили скончалась от остановки сердца, двух мальчиков удалось спасти.



Хмаладзе сообщил, что кроме проверки всех городских фонтанов без исключения, дополнительная проверка будет проведена на всех объектах, которые ремонтировала или строила в Тбилиси компания «Мшенэксперт» — подрядчик работ в парке Ваке.



Таких проектов в столице оказалось 20. Документация уже отправлена на повторную экспертизу.



Дело о причинах трагедии в парке Ваке находится в суде. Обвиняемыми проходят девять человек.



Полиция задержала заместителя начальника городской службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси, директора компании «Гринсервис+», которая занималась ремонтом, ее прораба и сотрудника, представителя субподрядчика — ООО «Нью Металл Дизайн», двух сварщиков, а также директора и эксперта фирмы «Мшенэксперт». Им вменяется в вину халатность, повлекшая смерть человека, изготовление поддельных документов и нарушение правил безопасности на объектах электроэнергии.



Новости-Грузия

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