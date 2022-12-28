

Суд признал незаконным увольнение сотрудника «Дворца учащейся молодежи» в Зугдиди

28.12.2022 16:54





Неправительственная организация «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED) заявила 28 декабря, что Кутаисский апелляционный суд признал незаконным решение от декабря прошлого года об увольнении Тамар Кометиани, сотрудницы «Дворца учащейся молодежи» Зугдидского муниципалитета.



По сведениям организации, Апелляционный суд частично отменил решение Зугдидского районного суда и обязал «Дворец учащейся молодежи» вместо восстановления на работе выплатить Кометиани компенсацию в размере 10 000 лари.



По данным «Справедливых выборов», в предвыборный и послевыборный период выборов в органы местного самоуправления 2021 года в субъектах местного самоуправления началась «волна политически мотивированных увольнений» из подведомственных муниципалитету служб, в которую попала в том числе и Тамар Кометиани, работавшая во дворце с 2020 года на должности начальника Отдела материально-технического обеспечения.



По заявлению организации, из 80 сотрудников «Дворца учащейся молодежи» Зугдиди срок действия контракта был продлен всем, кроме Кометиани, что сама Кометиани связала со своими «политическими взглядами и деятельностью».



«Директор службы привлекла Кометиани к дисциплинарной ответственности за публикацию в Facebook поста в поддержку одной из оппозиционных партий, а затем уволил ее с работы», — говорится в сообщении «Справедливых выборов».





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