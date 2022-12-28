

Каладзе: Передвижение по городу на общественном транспорте будет комфортным

28.12.2022 17:05





Если вы зададите мне вопрос - доволен ли я тем, что сегодня происходит в столице, хотя бы в направлении общественного транспорта, я скажу, что не доволен, - об этом заявил мэр столицы Каха Каладзе в ходе обсуждения бюджета Тбилиси в сакребуло.



Каладзе обещает жителям Тбилиси, что передвижение по городу на общественном транспорте будет комфортным.



«Невозможно быть довольным, потому что реформа еще не завершена, и мы на переходном этапе. Мы проходим самый важный, самый сложный в любом плане этап. Взять хотя бы отношение общества к общественному транспорту, взять хотя бы появление соответствующих полос для автобусов и микроавтобусов. Все это новшество для общества, и оно может даже не знать, насколько важно развитие общественного транспорта. Я, конечно, никого не призываю, и не подумайте, что я выступаю с витиеватыми словами и призываю вас — «остановите машины и обязательно переходите на общественный транспорт» — нет, друзья, это ваша воля. Право гражданина, проживающего в этом городе, передвигаться на личном автомобиле, автобусе, микроавтобусе, метро, ​​эко-дружественном транспорте, велосипеде или пешком. Это их выбор, я просто обещаю населению Тбилиси только одно, что в этом городе передвижение на общественном транспорте будет комфортным. Мы, конечно, достойно ответим на вызовы, которые у нас есть. Если у вас что-то отличающееся в связи с нашей политикой, или вы знаете что-то такое, что нужно сделать, а мы этого не делаем, говорю вам абсолютно искренне, мы с большим удовольствием примем ваш совет», - сказал Каха Каладзе.





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