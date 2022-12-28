

Послы стран ЕС находятся в Минюсте. Одна из тем обсуждения — Саакашвили

28.12.2022 17:32





Послы стран ЕС в Грузии проводят встречу с министром юстиции Грузии Рати Брегадзе. Согласно распространенной информации, одной из тем встречи является перевод Саакашвили в заграничную клинику.



Переговоры начались примерно в 15:30 и продолжаются до сих пор. От подробных комментариев главы европейских дипмиссий отказались, пообещав, выступить после встречи с главой Минюста.



Экс-президент Михаил Саакашвили был задержан осенью 2022-го года и сразу же объявил голодовку, которую прекращал и возобновлял несколько раз. В мае из-за ухудшения состояния здоровья Саакашвили перевели из тюрьмы в клинику «Вивамеди». Сторонники экс-президента заявляют, что его отравили. Согласно заключению центра «Эмпатия», до ареста политик был здоров, а на сегодняшний день врачи поставили ему более 20-ти диагнозов.



Американский психиатр Эрик Голдсмит заявил, что у Саакашвили быстро прогрессирующая деменция и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).



Кроме того, экспертиза нашла в организме третьего президента тяжелые металлы, в том числе ртуть. Специалисты утверждают на том, что в Грузии ему не способны оказать нужного лечения. Первые лица правящей партии заявляют о том, что Саакашвили симулирует.



Депутаты Европарламента многократно призывали правительство к освобождению экс-президента. Согласно их заявлениям, судьба Саакашвили и европейское будущее Грузии неразделимы.



Источник: СОВА

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