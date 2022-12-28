

Зурабишвили не ответила на вопрос, помилует ли она Саакашвили

28.12.2022 17:45





На сегодняшнем брифинге президент Грузии Саломе Зурабишвили не ответила на вопрос, помилует ли она Михаила Саакашвили.



В частности, журналист спросил у Саломе Зурабишвили: «Вы собираетесь помиловать Саакашвили или нет? Это главный вопрос, и как вы на него ответите».



Саломе Зурабишвили ответила: «Ответ на главный вопрос будет дан тогда, когда будет».



Сегодня возле резиденции президента прошла акция. Участники акции призвали президента не миловать Михаила Саакашвили. Перед брифингом Саломе Зурабишвили вышла во двор резиденции и обратилась к митингующим.





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