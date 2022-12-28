

Выступление президента Грузии о Саакашвили, шантаже, буллинге и угрозах

28.12.2022 19:37





Президент Саломе Зурабишвили заявила, что против неё ведется «буллинг, давление и шантаж». Она подвергла критике акцию у своей резиденции, правящую партию и «Единое Нацдвижение».



Она заявила, что Саакашвили «павший», а «обе стороны» подначивали его приехать в Грузию.



Акция



28 декабря у резиденции президента прошла акция, участники которой требовали от неё не миловать Саакашвили. Президент обратилась к ним с речью, но с самого начала ее слова вызвали недовольство, в итоге Зурабишвили так и не дали завершить выступление. После этого политик назначила брифинг.



По её словам, узнав об акции она пожелала выйти к «людям, вместе с которыми прошла через не один бой в те злосчастные дни, когда мы вместе боролись с преступным режимом Миши».



Где вы были раньше?



Президент заявила, что лидеры правящей партии, которые сейчас угрожают ей в различной форме, в том числе карьерой, сами нигде не появлялись в 2007 году, «а сейчас учат её, как бороться с Саакашвили».



«Игра в противостояние»



Зурабишвили считает, что противостояние правящей партии и оппозиции «совместная игра». В пример она привела проблемы в судебной власти.



По её же словам, оппозиция и власти согласовали между собой приезд Саакашвили.



«Что он натворил одним или другим, что они его подначивали, мол, приезжайте и будет революция. Или которые подначивали его, играя на грузинском характере, мол, если ты мужчина, приезжай… Обоим [сторонам] его приезд был выгоден, и мы видим почему. Целый год мы полностью остановлены вокруг спора по этой темы. Другой [темы] нет, страна в этом тонет и обоим это выгодно. Одной, наверно, потому, что не видят других планов, а второй потому, что у них нет ответов на вопросы, которые общество должно задавать. Не знаю, причем тут я», — сказала она.



По её же словам, нападки на институт президента неприемлемы.



«Ничего не говорю о нападках на женщину и президента. То, что сегодня происходит — давление, буллинг, шантаж, угрозы, унижения… Не знаю, где НПО…? Вот у моей двери «российская деревня». Думаю, ни в одной стране её бы не было, особенно в столь напряженный период, но мнения и вкусы разные.



Угрожают мне карьерой, что я с ней попрощаюсь, что хочу другую — забывают, сколько мне лет. Кто меня знает, хорошо осведомлен, что карьеру я давно оставила там, меня интересует только эта страна и её европейское будущее, с которым все почему-то ведут борьбу», — заявила Зурабишвили.



На главный вопрос журналистов о помиловании Саакашвили президент ответила:



«Ответ на главный вопрос будет дан тогда, когда будет дан».







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