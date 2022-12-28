

Каладзе готов отказаться от ЕС, если путь туда зависит от освобождения Саакашвили

28.12.2022 20:02





Мэр Тбилиси и генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе вновь заявил, что Грузии не нужен статус страны кандидата на членство в ЕС, если этот статус зависит от освобождения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.



«Когда ставится знак равенства между освобождением- заключением Саакашвили и говорят о том, что если его не освободят, то Грузия не не получит статус, я озвучу свое личное отношение – нам вообще не нужен такой статус, пусть оставят себе. Если таково предварительное условие, то пусть оставят себе», — сказал генсек «грузинской мечты».



Впрочем Каладзе добавил, что правительство сделает все необходимое для того, чтобы Грузия стала членом европейской семьи.



Напомним, 14 декабря Каладзе также заявил, что если принятие статуса зависит от дела Михаила Саакашвили, то Европа может оставить статус себе.





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