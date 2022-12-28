

Послы стран-членов ЕС выразили демарш в связи с ситуацией вокруг Саакашвили - СМИ

28.12.2022 20:07





Послы стран-членов ЕС выразили демарш в связи с ситуацией вокруг третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом SOVA рассказали достоверные источники.



На сегодняшней встрече с министром юстиции Рати Брегадзе, главы европейских дипмиссий призвали правительство «Грузинской мечты» не допустить нарушения прав Саакашвили в тюрьме и добавили, что смерть третьего президента может покончить с европейской перспективой Грузии.



Минюст посещали послы Германии, Нидерландов, Австрии, Франции и Италии.



Ранее сегодняшним днем стало известно, что послы находятся в здании министерства юстиции, где проводят встречу с главой ведомства. Журналистов на переговоры не пустили. Встреча продолжалась несколько часов.



Экс-президент Михаил Саакашвили был задержан осенью 2022-го года и сразу же объявил голодовку, которую прекращал и возобновлял несколько раз. В мае из-за ухудшения состояния здоровья Саакашвили перевели из тюрьмы в клинику «Вивамеди». Сторонники экс-президента заявляют, что его отравили. Согласно заключению центра «Эмпатия», до ареста политик был здоров, а на сегодняшний день врачи поставили ему более 20-ти диагнозов.



Американский психиатр Эрик Голдсмит заявил, что у Саакашвили быстро прогрессирующая деменция и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).



Кроме того, экспертиза нашла в организме третьего президента тяжелые металлы, в том числе ртуть. Специалисты утверждают на том, что в Грузии ему не способны оказать нужного лечения. Первые лица правящей партии заявляют о том, что Саакашвили симулирует.



Депутаты Европарламента многократно призывали правительство к освобождению экс-президента. Согласно их заявлениям, судьба Саакашвили и европейское будущее Грузии неразделимы.





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