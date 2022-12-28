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На встрече с министром юстиции обсуждался вопрос о Саакашвили - посол Германии
28.12.2022 20:09
Как рассказал посол Германии в Грузии Петер Фишер, сегодня в Министерстве юстиции Грузии состоялось совещание, на котором присутствовали послы 15 стран-членов ЕС, а также представители США. По информации дипломата, на сегодняшней встрече послов с министром Рати Брегадзе обсуждался вопрос Михаила Саакашвили.
Однако, как отметил посол, он не может комментировать детали разговора.
«На встрече были послы 15 государств-членов Евросоюза, а также представители США. Мы встретились с министром юстиции Грузии по делу Михаила Саакашвили. Мы говорили о текущем судопроизводстве и проблемах со здоровьем, но я не могу комментировать подробности разговора», — говорит Питер Фишер.
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