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На встрече с министром юстиции обсуждался вопрос о Саакашвили - посол Германии


28.12.2022   20:09


Как рассказал посол Германии в Грузии Петер Фишер, сегодня в Министерстве юстиции Грузии состоялось совещание, на котором присутствовали послы 15 стран-членов ЕС, а также представители США. По информации дипломата, на сегодняшней встрече послов с министром Рати Брегадзе обсуждался вопрос Михаила Саакашвили.

Однако, как отметил посол, он не может комментировать детали разговора.

«На встрече были послы 15 государств-членов Евросоюза, а также представители США. Мы встретились с министром юстиции Грузии по делу Михаила Саакашвили. Мы говорили о текущем судопроизводстве и проблемах со здоровьем, но я не могу комментировать подробности разговора», — говорит Питер Фишер.


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