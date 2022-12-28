

Президент: У моих дверей русская деревня

28.12.2022 20:11





Неприемлемо то, что происходит сегодня, давление и буллинг, кстати, я не знаю, где НПО, которые должны что-то выразить по отношению к буллингу, - об этом на брифинге заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.



Как отметила президент, общество хочет европейского будущего.



«Неприемлемо то, что происходит сегодня по отношению к институту, не говорю уже к женщине, президенту, давление и буллинг. Кстати, я не знаю, где НПО, которые должны что-то выразить по отношению к буллингу. Шантаж, угрозы, унижение. Вот, прямо у моих дверей русская деревня. Думаю, ни в одной стране перед дворцом президента не устроили бы такую деревню, особенно в столь напряженный период. Мнения и вкусы разные. Угрожают мне карьерой, что я с ней, оказывается, попрощаюсь, что хочу другую. Забывают, сколько мне лет. Кто меня знает в этой стране, наверное, знает, что карьеру я оставила там. Меня интересует эта страна и ее европейское будущее, с которым все почему-то борются. Не видят, что наше общество этого хочет, наше общество это получит. Здесь я, здесь вы. Мы пойдем по этому пути, несмотря на давление со всех сторон и попытки шантажа в разных формах», - отметила президент.





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