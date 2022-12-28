

Послевоенное восстановление Украины будет крупнейшим экономическим проектом Европы - Зеленский

28.12.2022 20:22





Восстановление Украины после завершения боевых действий будет крупнейшим экономическим проектом Европы. Такое мнение Президент Украины Владимир Зеленский выразил во время выступления с ежегодным посланием Верховной Раде, сообщает Укринформ.



По словам Зеленского, восстановление Украины после боевых действий будет крупнейшим экономическим проектом современности в Европе. Он отметил, что вся территория государства нуждается в перестройке объектов инфраструктуры, энергетики, социальной сферы и прочего, что не отвечает требованиям безопасности.



“Мы должны поднять с руин территорию, на которую вошли российские оккупанты после 24 февраля. Так же будем восстанавливать нормальность жизни на территории Донбасса и Крыма, которые были незаконно оккупированы в 2014 году, и за время, которое прошло, доведены оккупантами до катастрофы”, - подчеркнул Президент.



По его мнению, сейчас сложно оценить необходимый объем ресурсов для восстановления. "Но точно можно сказать, что мы должны сделать приоритет в восстановлении именно для тех компаний, которые были в Украине или которые пришли в Украину во время войны, которые вышли с российского рынка во время войны", - добавил Зеленский, отметив, что это справедливо.



Глава государства подчеркнул важность найти формат, чтобы предоставить такому бизнесу больше возможностей в важных проектах новой, отстроенной Украины.



"Украинский бизнес, американский, французский, польский – любой, который мы видим здесь и сейчас. И я прошу вас, уважаемые народные депутаты, вместе с нами, вместе с Офисом, вместе с правительством разработать такую законодательную рамку", – призвал Президент.



По его убеждению, это будет побуждать международный бизнес заходить в Украину уже сейчас, готовясь к предстоящей победе.



Как сообщалось, по состоянию на ноябрь общая сумма прямого задокументированного ущерба жилой, нежилой недвижимости и инфраструктуре Украины вследствие вооруженной агрессии россии составляет 135,9 миллиарда долларов.





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