

В Тбилисском городском суде проходит процесс по вопросу возможной отсрочки наказания Михаилу Саакашвили

29.12.2022 12:09





В Тбилисском городском суде проходит процесс по вопросу отсрочки наказания бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили или освобождения его от наказания.



Михаил Саакашвили не присутствует на судебном заседании и дистанционно.



На сегодняшнем процессе будут допрошены иностранные эксперты, принимавшие участие в экспертизе состояния здоровья Саакашвили.



Для справки, с ходатайством об отсрочке наказания бывшему президенту или освобождении его от наказания обратились к суду адвокаты Саакашвили.



Данное ходатайство рассматривает судья Георгий Аревадзе.





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