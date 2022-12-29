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В Тбилисском городском суде проходит процесс по вопросу возможной отсрочки наказания Михаилу Саакашвили
29.12.2022 12:09
В Тбилисском городском суде проходит процесс по вопросу отсрочки наказания бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили или освобождения его от наказания.
Михаил Саакашвили не присутствует на судебном заседании и дистанционно.
На сегодняшнем процессе будут допрошены иностранные эксперты, принимавшие участие в экспертизе состояния здоровья Саакашвили.
Для справки, с ходатайством об отсрочке наказания бывшему президенту или освобождении его от наказания обратились к суду адвокаты Саакашвили.
Данное ходатайство рассматривает судья Георгий Аревадзе.
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