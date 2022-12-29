

Ника Мелия подтвердил факт встречи с президентом Грузии

29.12.2022 12:50





Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия не отрицает информацию о том, что встретился с президентом Саломе Зурабишвили.



Как заявил политие журналистам, будущее прозападного развития страны сейчас зависит от спасения Михеила Саакашвили и отметил, что «видимо, Зурабишвили трезво оценивает реальность».



Один из журналистов задавая вопрос отметил, что на протяжении последнего месяца Зурабишвили неформально встречалась с лидерами оппозиции и спросил, встречался ли с президентом Мелия. Политик ответил, что для него важно доносить всю информацию, которую он может озвучивать, однако есть темы, где он ограничен.



«Есть вопросы, где я не могу быть до конца откровенным», — ответил он, а на уточняющий вопрос, была ли такая встреча, ответил, что не отрицает её проведение.



О других деталях политик говорить не стал.





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