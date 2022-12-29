

Глава Минздрава Грузии обвинил фармацевтические компании в создании искусственного дефицита

29.12.2022 14:07





Есть случаи, когда грузинские фармацевтические компании искусственно создают дефицит лекарств. Об этом заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили в передаче «Business Partner».



По его словам, компании таким образом хотели повысить цены на конкретные лекарства.



Он отметил, что со следующего года этот вопрос будет регулировать закон и компании будут обязаны раскрывать свою базу регуляторам.



«Это поможет в том, чтобы компании не смогли продавать по цене выше, чем референтная, а также даст нам возможность реагирования, чтобы они не смогли создавать искусственный дефицит», — объяснил министр.



В Ассоциации фармацевтических компаний заявили, что дефицит связан с проблемами поставок производителями и логистикой. В Ассоциации подчёркивают, что её члены, на которых приходится 80% рынка считают приоритетом интересы потребителей.



Обвинения всех участников рынка они считают недопустимым.





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