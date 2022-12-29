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Глава Минздрава Грузии обвинил фармацевтические компании в создании искусственного дефицита
29.12.2022 14:07
Есть случаи, когда грузинские фармацевтические компании искусственно создают дефицит лекарств. Об этом заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили в передаче «Business Partner».
По его словам, компании таким образом хотели повысить цены на конкретные лекарства.
Он отметил, что со следующего года этот вопрос будет регулировать закон и компании будут обязаны раскрывать свою базу регуляторам.
«Это поможет в том, чтобы компании не смогли продавать по цене выше, чем референтная, а также даст нам возможность реагирования, чтобы они не смогли создавать искусственный дефицит», — объяснил министр.
В Ассоциации фармацевтических компаний заявили, что дефицит связан с проблемами поставок производителями и логистикой. В Ассоциации подчёркивают, что её члены, на которых приходится 80% рынка считают приоритетом интересы потребителей.
Обвинения всех участников рынка они считают недопустимым.
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