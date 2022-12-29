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В мэрии Тбилиси удивились словам Зурабишвили о «русской деревне»
29.12.2022 15:15
В мэрии Тбилиси заявили, что недоумевают по поводу заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что возле стен ее резиденции разместилась «русская деревня».
«Ну вот и русская деревня у меня под дверью. Я думаю, что ни в одной стране не было бы [русской деревни] перед президентским дворцом, тем более в этот напряженный период, но есть разные мнения и вкусы», — заявила Зурабишвили накануне на брифинге.
Мэрия Тбилиси приняла это заявление на свой счет, назвав упрек необоснованным. «Новогодняя деревня», где проходят ярмарки, концерты и различные праздничные шоу, 23 декабря открылась в Тбилиси, неподалеку от резиденции президента, и будет работать три недели.
Вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе заявил, что городские власти «делают все, как в Европе», в том числе организовав «новогоднюю деревню».
«Немного странно, я смеюсь, почему ее назвали «русской деревней» — мы делаем деревню, как в Европе…Я видел такую деревню в Европе, и мы делаем так… А в России я не был, не могу ничего сказать», — заявил Хмаладзе.
Сразу несколько СМИ послали запрос в администрацию президента с просьбой пояснить, что конкретно она имела в виду, но пока никому не ответили.
Ранее администрация президента объявила, что отменяет все новогодние мероприятия в резиденции из-за «логистических проблем», также не пояснив, что конкретно им мешает.
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