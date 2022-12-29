

Хабеишвили: Зурабишвили может принять важное для государства решение

29.12.2022 15:21





«Вчерашнее заявление Саломе Зурабишвили дает возможность сказать о том, что она может принять важное для государства решение», — заявил член «Национального движения» Леван Хабеишвили.



Как отметил Хабеишвили, «Грузинская мечта» установила режим, при котором шантаж и угрозы являются повседневным явлением.



«Подождем развития событий. Члены «Грузинской мечты» в целом нападают на всех, кем не могут легко управлять, в чье решение не могут вмешаться. Заявление Каладзе также было угрозой, когда он сказал, что у Зурабишвили больше не будет карьеры, она тяжело закончит», — сказал Хабеишвили.



На вопрос, знал ли он, что председатель «Национального движения» Ника Мелия встречался с Саломе Зурабишвили, Леван Хабеишвили ответил: «У меня нет информации о том, что делает Ника Мелия».





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