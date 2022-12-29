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Депуаты оштрафованы на 80 тысяч лари за пропуск заседаний в нынешнем году
29.12.2022 15:25
«В связи с пропуском заседаний парламента Грузии, в течение года из зарплаты депутатов было вычтено 80 000 лари, из которых 60 000 приходится на оппозицию», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на заседании бюро парламента.
Как отметил Папуашвили, в случае пропуска заседаний по неуважительной причине у депутатов из зарплаты будут вычитаться определенные суммы.
«В текущем году за счет штрафов и вычетов накопилось 80 тысяч лари. Интересно, что 77% этой суммы приходится на депутатов от оппозиции, около 60 тысяч лари. Мы обратились к Совету казначеев, который обсудил использование этих денег на благотворительность. Мы просим бюро одобрить это, чтобы мы могли использовать эту сумму на определенные благотворительные мероприятия», — сказал Шалва Папуашвили.
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