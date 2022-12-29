

Зурабишвили наградила Мариту Мепаришвили и Деви Мезурнишвили медалью «За гражданскую самоотверженность»

29.12.2022 16:15





Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила Мариту Мепаришвили и Деви Мезурнишвили медалью «За гражданскую преданность».



«Марита Мепаришвили была награждена за самоотверженность ради спасения своих друзей во время трагического происшествия, произошедшего в парке Ваке в Тбилиси 13 октября 2022 года, за большую человечность и особую гражданскую ответственность, а государственная награда была вручена ее семье.



За самоотверженность и особую гражданскую ответственность, за спасение подростков во время трагического происшествия, произошедшего в парке Ваке в Тбилиси 13 октября 2022 года, награжден старший садовник «Экосервисгрупп» Деви Мезурнишвили», — говорится в сообщении администрации президента.





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