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Зурабишвили наградила Мариту Мепаришвили и Деви Мезурнишвили медалью «За гражданскую самоотверженность»


29.12.2022   16:15


Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила Мариту Мепаришвили и Деви Мезурнишвили медалью «За гражданскую преданность».

«Марита Мепаришвили была награждена за самоотверженность ради спасения своих друзей во время трагического происшествия, произошедшего в парке Ваке в Тбилиси 13 октября 2022 года, за большую человечность и особую гражданскую ответственность, а государственная награда была вручена ее семье.

За самоотверженность и особую гражданскую ответственность, за спасение подростков во время трагического происшествия, произошедшего в парке Ваке в Тбилиси 13 октября 2022 года, награжден старший садовник «Экосервисгрупп» Деви Мезурнишвили», — говорится в сообщении администрации президента.


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