

«Осколок» Грузинской мечты инициирует законопроект об иноагентах в российской редакции

29.12.2022 16:16





Движение «Сила народа», являющееся «осколком» правящей партии "Грузинская мечта", входящее в парламентское большинство, в январе инициирует законопроект, касающийся деятельности в Грузии неправительственных организаций с иностранным финансированием.



Как заявили депутаты от «Силы народа» на брифинге в парламенте Грузии, законопроект будет по существу основываться на американском законодательстве, а также будет отражать наилучший опыт ряда других демократических стран в этой сфере.



По пояснению представителей «Силы народа», предлагаемый закон позволит создать реестр агентов иностранного влияния, регистрация в котором будет обязательной для всех соответствующих НПО и других организаций, финансируемых из иностранных источников, цель которых заключается во влиянии на принятие публичных решений или формирование общественного мнения в Грузии.



По их же информации, будет введено понятие «агент иностранного влияния», а соответствующие субъекты будут обязаны в полном объеме декларировать свои финансовые доходы и расходы.



«Подготовленный нами законопроект внесет значительный вклад в обеспечение национальной безопасности Грузии с различных точек зрения», - заявил на брифинге в парламенте депутат от «Силы народа» Гурам Мачарашвили.





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