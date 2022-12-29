

Лидер немецкой оппозиции требует от Шольца одобрить поставки танков Украине

29.12.2022 16:27





Лидер фракции Христианско-демократического союза Фридрих Мерц настаивает на поставке Украине современных боевых танков Leopard 2. Об этом он сказал в интервью агентству DPA, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTL.



"Поддержка Украины бронетранспортерами и боевыми танками не продолжила бы эту войну, а сократила бы ее. Германия и другие европейские страны уже давно должны были поставить Украине боевые машины пехоты и основные боевые танки западного образца", - заявил Мерц.



Он назвал важным сигналом для России то, что президент США Джо Байден на прошлой неделе в очередной раз заверил в своей поддержке президента Украины Владимира Зеленского.



"Хорошо, что по крайней мере американцы действовали решительно и поставили оборонительные ракеты. Совместные действия Соединенных Штатов и Европейского Союза по различным поставкам оружия в Украину безусловно, были бы возможными", считает Мерц.



"Офису канцлера, очевидно, не хватает политической воли, чтобы взять на себя лидерство в Европе" - добавил он.



Украина уже давно просит у союзников боевые танки и бронетранспортеры западного образца. Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) не хочет поставлять такие танки, пока их не предоставят другие партнеры по альянсу. Политик СДПГ неоднократно подчеркивал, что Германия не будет действовать в этом вопросе самостоятельно



Ранее сообщалось, что значительная часть граждан Германии против поставки Украине основных боевых танков Leopard 2.



Отвечая на вопрос, может ли президент России Владимир Путин быть партнером по переговорам после окончания войны, Мерц сказал: "Я не могу себе представить, как российское правительство под руководством нынешнего президента Путина, который будет находиться у власти после проигранной войны против Украины, может быть и ведет такие переговоры". Он добавил: "Из всего, что мы читали из России, кажется все более и более маловероятным, что Путин переживет эту войну политически".



Мерц не ожидает, что война в Украине закончится быстро: "Как бы ни хотелось другого, надо признать, что это займет определенное время. В любом случае, безнадежность дальнейшей войны для России еще не достигнута".



Однако, по его словам, необходимо сделать все, чтобы дать Украине шанс восстановить территориальную целостность страны. "Это означает, что мы должны продолжать помогать этой стране в гуманитарном, финансовом, политическом, но также и военном плане" - сказал Мерц.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





