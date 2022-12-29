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Кандидат на пост Омбудсмена Грузии: закон об «агентах иностранного влияния» – это СНГ
29.12.2022 18:06
Кандидат на должность Народного защитника Грузии, много лет проработавший в офисе Омбудсмена, Георгий Бурджанадзе раскритиковал инициативу депутатов от движения «Сила народа». Бывшие члены «Грузинской мечты», формально покинувшие правящую партию, пообещали инициировать законопроект о признании финансируемых из-за рубежа НПО «агентами иностранного влияния».
Бурджанадзе в этой связи предупредил: подобные инициативы могут помешать евроинтеграции Тбилиси.
«Оценивая Грузию, ЕС отметил, что грузинское законодательство в отношении деятельности неправительственных организаций хорошее. То, что планируется инициировать, соответственно, отдалит нас от Евросоюза. Этот законопроект для меня – СНГ», — написала кандидат в Омбудсмены в соцсетях.
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