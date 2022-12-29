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В клинике, в которой находится Михеил Саакашвили, объявили карантин


29.12.2022   19:11


В клинике «Vivamed», в которой находится экс-президент Михеил Саакашвили, объявили карантин.

По словам клинического директора учреждения Зураба Чхаидзе, каратин объявлен в связи с растущим распространением инфекций в стране, по соображениям безопасности пациентов.

Генеральный директор Нино Надирадзе позднее сообщила телеканалу «Mtavari», что посетителей пациентов допустят только со специальной экипировкой, и то в случае необходимости.


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