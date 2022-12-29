

В клинике, в которой находится Михеил Саакашвили, объявили карантин

29.12.2022 19:11





В клинике «Vivamed», в которой находится экс-президент Михеил Саакашвили, объявили карантин.



По словам клинического директора учреждения Зураба Чхаидзе, каратин объявлен в связи с растущим распространением инфекций в стране, по соображениям безопасности пациентов.



Генеральный директор Нино Надирадзе позднее сообщила телеканалу «Mtavari», что посетителей пациентов допустят только со специальной экипировкой, и то в случае необходимости.





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