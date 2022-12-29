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Саломе Зурабишвили приняла украинских детей во Дворце Орбелиани


29.12.2022   19:15


Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня приняла воспитанников Новопетровского детского дома Николаевского района во дворце Орбелиани.

Президент поздравила ребят с Новым годом, пожелала им успехов и вручила ваучеры и сладости.

Дети осмотрели дворец Орбалиани и заинтересовались способом изготовления чичилака, который традиционно используется во дворце. Также по инициативе президента Грузии были розданы новогодние подарочные сертификаты 700 украинским детям, проживающим в Тбилиси, учащимся 41-й и 220-й общеобразовательных школ. Подарки учащимся школы вручили советники президента Грузии Кетеван Татошвили и Константин Нацвлишвили.


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