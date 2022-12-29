

Самадашвили: Законодательная инициатива «Силы народа» один в один перенята из российских регуляций

29.12.2022 20:15





Единственная страна, которая требует регистрации организаций с иностранным финансированием в качестве агентов – это Россия и российское законодательство! – так откликается депутат от «Лело» Саломе Самадашвили на законодательные инициативы входящей в парламентское большинство движения «Сила народа», которая касается неправительственных организаций и СМИ.



По словам Самадашвили, на самом деле никакой «Силы народа» не существует, а антизападная и антидемократическая повестка «Грузинской мечты» становится все более неприкрытой.



Мы должны понимать, что их законодательная инициатива один в один перенята из российских регуляций.



Несколько лет назад именно в России все организации с иностранным финансированием были обязаны регистрироваться в качестве агентов влияния. Как видно, Бидзина Иванишвили готовится к тому, что страна не сможет получить статус кандидата. «Грузинская мечта» делает все для того, чтобы наша европейская заявка завершилась именно таким результатом, параллельно разжигая в обществе антизападные настроения, а с другой стороны, укрепляя автократический режим для сохранения власти.



Уверена, что все это очень горько обернется для «Грузинской мечты». Мы должны понимать, что эта инициатива задумана как часть системной борьбы, которую ведут «Грузинская мечта» и Бидзина Иванишвили против центра свободной и альтернативной мысли.



Система, созданная по инициативе Владимира Путина, уничтожила неправительственные организации, политическую оппозицию и независимые СМИ. «Грузинская мечта» пытается повторить все эти шаги, и их повестка дня которых ясна как западным партнерам, так и грузинскому народу», - заявила Саломе Самадашвили.



В целях регламентации распространения лжи в СМИ движение «Сила народа», входящая в парламентское большинство, готовит законопроект.



По мнению депутатов от «Народной власти», законопроект основывается на законодательстве одного из передовых европейских демократических государств и «эффективно обеспечивает как предотвращение распространения лжи, так и соответствующее реагирование на нее».



Кроме того, наряду с упомянутым проектом «Сила народа» инициирует законопроект, который затронет деятельность в Грузии неправительственных организаций с иностранным финансированием.



Законопроекты будут представлены в парламент в январе.





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