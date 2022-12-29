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Следующее судебное заседание по делу Михаила Саакашвили состоится 30 декабря
29.12.2022 20:17
Очередное судебное заседание по делу находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, на котором будет обсуждаться вопрос его освобождения или отсрочки наказания в связи с ухудшением состояния здоровья, состоится завтра, 30 декабря.
Сегодня в суде дистанционно дал показания американский токсиколог Дэвид Смит, который заявил, что экс-президент, вероятно, был отравлен тяжелыми металлами в марте, перед тем, как его перевели в клинику «Вивамеди».
После Дэвида Смита показания в суде дала невролог клиники «Вивамеди» Тамар Абашидзе, которая заявила, что состояние Михаила Саакашвили тяжелое с неврологической точки зрения.
Сам Михаил Саакашвили отказался дистанционно участвовать в сегодняшнем судебном заседании по состоянию здоровья.
Параллельно с судебными разбирательствами гражданские активисты, а также бывшие и действующие политики и высокопоставленные чиновники призывают власти Грузии перевести Михаила Саакашвили на лечение за границу. Часть общества просит президента Саломе Зурабишвили о помиловании Михаила Саакашвили.
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