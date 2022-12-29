

Георгий Саакашвили: Надеюсь, что моему брату дадут возможность получить соответствующее лечение

29.12.2022 22:08





Я приветствую, что в ускоренном порядке намечено следующее судебное заседание. Надеюсь, что через несколько процессов моему брату дадут возможность получить соответствующее лечение, - заявил брат третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Георгий Саакашвили в передаче «Резюме» на телеканале «Палитраньюс».



По его словам, Михаил Саакашвили 9 лет был лицом страны, поэтому он не может умереть в клинике «Вивамед».



Кто бы что не говорил, я все равно буду при своем мнении, как брат, как гражданин Грузии, что Михаил Саакашвили был лицом страны на протяжении 9 лет. Нельзя, чтобы он был в таком состоянии и умирал в клинике «Вивамед», - заявил Георгий Саакашвили.



По мнению Георгия Саакашвили, если Михаила Саакашвили не перевезут на лечение за границу, этим будет подписано его убийство.



«Вчера мы видели, что действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили была разгневана. Надеюсь, она примет правильное решение. Давайте ждать. Мне важно решить судьбу Миши в ускоренном порядке.



Если Мишу Саакашвили не перевезут на лечение за границу, этим будет подписано его убийство. Мы уже однажды видели убийство президента, и это повторится», - заявил Георгий Саакашвили.





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