

Папуашвили: Власти Грузии смогли быть полностью солидарными с Украиной и защитить безопасность собственного народа

29.12.2022 22:58





Власти Грузии смогли быть полностью солидарными с Украиной и защитить безопасность собственного народа, - заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в передаче «Свободная студия» на телеканале «Палитраньюс», говоря об отношениях между Грузией и Украиной.



Как поясняет Папуашвили, ни одна из стран не пересекла ту грань, когда думают, что «после этого будет противостояние с Россией».



«Ни одна страна не пересекает грань эскалации. Ни одна страна не пересекла черту, за которой думают, что будет противостояние с Россией. Конечно, трудно сказать, где именно проходит эта грань, это политика и сложно это определить. Это трудность, перед которой стоят наши власти, чтобы вовремя увидеть этот предел и сделать так, чтобы Грузия не была напрямую вовлечена в военный конфликт», - заявил Папуашвили.



На вопрос, почему властям трудно четко формулировать политические заявления, в частности открыто говорить о том, что Грузия хочет, чтобы Украина победила в этой войне и что Россия является общим врагом Грузии и Украины, Папуашвили поясняет, что Грузия не только говорит, а и является соавтором и сторонником десятков резолюций и сотен заявлений.



Как отмечает Папуашвили, Грузия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.



«Разумеется, эта поддержка видна на всех платформах. У Грузии точно такое же отношение, как и у любой страны-члена ЕС или НАТО, входящей в тот альянс, который стоит рядом с Украиной.



При принятии решений мы придерживаемся тех же критериев, что и эти страны. Если взглянем на вопрос санкций, а также на вопрос военной помощи, то отношение к этому со стороны государств-членов НАТО прогрессировало. Сначала это была скромная поддержка, при этом некоторые страны отказывались предоставлять различного рода наступательное оружие, затем это изменилась. Мы помним, что с самого первого дня Украина просила, чтобы страны-члены НАТО закрыли небо над Украиной, на что они отвечали отказом, а сегодня мы видим, что принято решение о поставке системы Patriot. Когда речь идет о помощи Украине, есть два измерения. Одно – это солидарность, а другое — защита безопасности своей страны и своего народа. Это те два вопроса, взвешивая которые государство принимает решение. Не только Грузия, но и страны-члены НАТО воздерживаются от предоставления Украине каких-то видов вооружений, к примеру, военных самолетов. Им потребовались месяцы, чтобы решить, поставлять ли системы ПВО. Был риск, что они напрямую вступят в военный конфликт с Россией», - отмечает Папуашвили.







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