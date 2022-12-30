

Министр экономики: Грузия ничего не пожалела для помощи Украине

30.12.2022 11:08





Позиция Грузии – защита интересов населения Грузии, и то, что мы сохранили мир в Грузии, является главнейшим интересом нашей страны и будущего развития нашей страны, – об этом министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили заявил в интервью «Интерпрессньюс», говоря о войне в Украине.



Как отметил Давиташвили, Грузия ничего не пожалела для помощи Украине.



«У оппозиции однозначно имеется своя повестка дня. Мы видим, что, к сожалению, у них нет объективных оценок, это субъективная повестка дня. Что касается позиции самой Грузии, то здесь у правительства Грузии, у властей Грузии очень четкая позиция – это непоколебимая поддержка Украины. Во всех международных форматах Грузия является одной из первых поддерживающих все международные резолюции, Грузия четко это зафиксировала в более чем в 300 международных резолюциях в поддержку Украины. То, что происходит в Украине, это поистине ужасающая для каждого из нас трагедия — полномасштабные боевые действия в самом центре Европы, в ближайшем к нам соседстве. Война в 21 веке очень трагична. Исходя из этого, мы делаем максимально, чтобы помочь Украине в гуманитарном плане. Грузия ничего не пожалела. Хочу подчеркнуть, что позиция Грузии очень четкая, позиция Грузии на стороне правды, но в то же время позиция Грузии - защита интересов населения Грузии, и то, что мы сохранили в Грузии мир, является главным интересом нашей страны и будущего развития нашей страны», — сказал Давиташвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





