

Очередной судебный процесс Михеила Саакашвили состоится сегодня

30.12.2022 11:11





Судебный процесс третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилисском городском суде пройдет 30 декабря.



Согласно решению судьи Георгия Аревадзе, очередное судебное заседание намечено на 15:00.



Адвокат Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе подал в суд ходатайство о проведении процесса в ежедневном режиме.



«Вы знаете, что в отношении Саакашвили было составлено заключение международной судебно-медицинской экспертизы, в котором говорится, что состояние его здоровья крайне тяжелое. Ухудшение состояния здоровья может привести к его смерти. Мы ходатайствуем перед судом о ежедневном выделении определенного времени. Наша просьба заключается в том, чтобы суметь за несколько процессов завершить это дело, в противном случае состояние здоровья пациента с каждым днем утяжеляется и ухудшается», - заявил Шалва Хачапуридзе.





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