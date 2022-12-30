

Майя Санду надеется, что Молдова вступит в Евросоюз к концу десятилетия

30.12.2022 11:33





Президент Молдовы Майя Санду надеется, что Молдова вступит в ЕС к концу этого десятилетия.



По её словам, правительство должно активнее выполнять условия, поставленные Брюсселем, чтобы страна вступила в Евросоюз.



«Правительство должно действовать быстрее. Евроинтеграция является нашим приоритетом и проектом нашей страны. У нас нет другого шанса и другой возможности обеспечить свободное и мирное развитие», — заявила президент Молдовы.



По словам Санду, в начале 2023 года она заслушает отчет правительства о выполнении определенных Брюсселем требований для вступления Молдовы в Евросоюз.



«Для нас очень важно начать следующий этап — переговоры о вступлении», — сказала Санду.







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