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Майя Санду надеется, что Молдова вступит в Евросоюз к концу десятилетия
30.12.2022 11:33
Президент Молдовы Майя Санду надеется, что Молдова вступит в ЕС к концу этого десятилетия.
По её словам, правительство должно активнее выполнять условия, поставленные Брюсселем, чтобы страна вступила в Евросоюз.
«Правительство должно действовать быстрее. Евроинтеграция является нашим приоритетом и проектом нашей страны. У нас нет другого шанса и другой возможности обеспечить свободное и мирное развитие», — заявила президент Молдовы.
По словам Санду, в начале 2023 года она заслушает отчет правительства о выполнении определенных Брюсселем требований для вступления Молдовы в Евросоюз.
«Для нас очень важно начать следующий этап — переговоры о вступлении», — сказала Санду.
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