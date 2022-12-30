

Давиташвили: После начала войны в Украине в Грузию въехало более 200 тысяч человек, однако остались до 60 тысяч

30.12.2022 13:09





По заявлению министра экономики и устойчивого развития Левана Давиташвили, после начала российско-украинской войны в Грузию въехало более 200 тысяч человек, из которых осталось 60 тысяч, а часть переместилась через Грузию в Турцию и Армению.



Об этом Давиташвили сообщил в интервью «Интерпрессньюс».



«После начала войны в Украине в Грузию въехало примерно более 200 тысяч человек, однако осталось отсюда около 60 тысяч человек. Очень большая часть из тех, кто въехал в Грузию, в основном переместилась в Турцию или Армению. Грузия в данном случае использовалась в качестве транзита. Так что волна, которую мы помним, и особенно в один конкретный период увеличился показатель пересечения границы Грузии, конечно, стабилизировалась», — сказал Давиташвили.





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