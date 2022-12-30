

Давиташвили: Гражданами России в Грузии регистрируется абсолютно легальный бизнес.

30.12.2022 13:14





Гражданами России в Грузии регистрируется абсолютно легальный бизнес. Наша власть получила благодарность от основных стратегических партнеров, Евросоюза, США, за четкое соблюдение международных санкций, частью которых является Грузия, - об этом министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили заявил в интервью «Интерпрессньюс», говоря о войне в Украине.



По его словам, через Грузию не было ни одного факта обхода международных санкций.



«Когда мы говорим о релокации бизнеса в Грузию, это однозначно положительная тенденция, потому что мы видим активизировавшуюся экономику, дополнительную стоимость, создаваемую этими бизнесами. Это дает нам дополнительную занятость и, конечно, это однозначно польза для экономики. В Грузии регистрируется абсолютно легальный бизнес. Это четко оценено и отмечено всеми нашими международными партнерами. Власть Грузии получила благодарность от основных стратегических партнеров, Евросоюза, Соединенных Штатов Америки за то, что четко соблюдает международные санкции, частью которых является Грузия. С самого первого дня у нас была очень открытая коммуникация с международными партнерами, и посредством Грузии не произошло обхода ни одной санкции. Это очень четко зафиксировано в оценке всех международных партнеров. Что касается бизнеса, входящего в Грузию, то это абсолютно легальный бизнес».



По словам министра, российский капитал участвует в чуть более 1% бизнеса, что очень мало и не должно представлять никакой угрозы.



«Мы также говорили о том, что международные компании, работающие в России, осуществили перемещение и релокацию своих сервисов и офисов. Также чуть более 1% зарегистрированных бизнесов, где участвует российский капитал. Соответственно, это тоже очень небольшое количество в общем бизнесе и никакой опасности, конечно, представлять не должно. Здесь также можно отметить, что большинство, когда мы говорим о бизнесе, созданном с российским капиталом, является бизнесом, основанном этническими грузинами, которые переезжают в Грузию из России. Что касается статистики, то из 900 000 зарегистрированных компаний, до 10 тысяч, где есть определенное участие российских граждан - в Грузии в целом, а не только в этот период. То, что мы рассматриваем, это либо офисы иностранных компаний, которые в первую очередь были больше всего заинтересованы осуществить релокацию из России, либо компании, которые созданы, в основном, этническими грузинами, которые иногда обращаются к нам и за инвестиционным видом на жительство», - сказал Давиташвили.





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