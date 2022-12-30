

На выезде из России в Грузию на КПП «Верхний Ларс» образовалась огромная очередь

30.12.2022 13:57





На выезде из России в Грузию на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» образовалась большая очередь автомобильного транспорта. Об этом заявил замглавы Федеральной таможенной службы РФ Руслан Давыдов, передает РИА Новости.



По словам чиновника, пробка на КПП образовалась из-за увеличения потока грузовых машин в предновогодние дни. При этом он отметил, что в настоящее время «Верхний Ларс» на въезд работает практически онлайн, а на выезд с российской стороны наблюдается наплыв грузовиков. Давыдов подчеркнул, что из всех пропускных пунктов самым проблемным является «Верхний Ларс».



Замглавы Таможенной службы РФ также сообщил, что в течение декабря через КПП на грузино-российской границе проследовало 257 тысяч тонн товаров. Это на 65% больше, чем за декабрь 2021 года. На выезд из России за сутки проходит 600 и более грузовиков.



По словам Давыдова, положение осложняется тем, что на данном погранпереходе еще не завершен этап реконструкции. Он также предположил, что непосредственно в праздничные дни поток грузовых автомобилей снизится, в связи с чем легковые также будут быстрее проходить границу.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





