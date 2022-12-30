

Люк Коффи: Россия, какой мы ее видим на карте, через 10-15 лет перестанет существовать

30.12.2022 15:39





«России, какой мы видим её сегодня на карте, через 10-15 лет уже не будет существовать», — заявил в интервью «Радио Грузии» эксперт по безопасности из Хадсоновского института Люк Коффи.



«Эта война может привести к изменениям в России, и, на мой взгляд, это произойдет. Однако, я не думаю, что это обязательно будут позитивные изменения. Реальность такова, что мы не знаем, какие перемены последуют за поражением России в Украине. Я имею в виду изменения с точки зрения управления и устройства России. Но ясно одно, что той России, которую мы видим на карте, уже не будет существовать через 10-15 лет. Если Россия потерпит военное поражение, а Путин будет свергнут, думаю, что это действительно возможно, то, скорее всего, мы увидим распад Российской Федерации. Последуют восстания, возможно, даже гражданская война, а также мы увидим призывы к независимости и самоопределению со стороны субъектов Российской Федерации.



Представители национальных меньшинств, особенно это касается северокавказцев, которые сейчас непропорционально представлены среди российских сил, воюющих в Украине, через какое-то время вернутся домой ни с чем. У них будет боевой опыт. В зависимости от ситуации в России, возможно, это может быть очень опасной комбинацией. Если учесть географическую близость к Грузии, тогда, если бы я был грузином, я бы очень забеспокоился», — заявил Люк Коффи.







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