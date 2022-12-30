

«Гражданский героизм» — мать Саакашвили о показаниях врача «Vivamed»

30.12.2022 16:41





Гиули Аласания, мать Михеила Саакашвили заявила, что показание врача «Vivamed» на вчерашнем процессе её сына было «гражданским героизмом».



«Всё, что она сказала, было важным. Она сказала правду, как и подобает профессионалу. Считаю, что это гражданский героизм», — отметила Аласания.



Невролог Тамар Абашидзе из клиники «Vivamed» на вчерашнем процессе по отсрочке наказания или освобождения Саакашвили заявила, что состояние экс-президента резко ухудшилось, особенно с конца августа. По её словам, у пациента «катастрофическое снижение веса» и «целый ряд» неврологических нарушений.





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