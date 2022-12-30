

Мать Саакашвили: В плане здоровья состояние ужасное, остался один скелет

30.12.2022 19:12





В плане здоровья состояние ужасное, остался один скелет, - об этом заявила мать третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания.



Как она сообщила журналистам во дворе клиники «Вивамед», Михаил Саакашвили наблюдал за вчерашним процессом и был доволен.



«Михаил Саакашвили, конечно, наблюдает за процессом. Вчера ему очень понравилось, и он был доволен. Он также считает, что выступление Тамар Абашидзе было героизмом.



В плане здоровья ситуация ужасная, остался один скелет. Удивляюсь, как передвигается хотя бы с этой помощью. Температура у него постоянно, утром всегда низкая, потом поднимается.



Процессы должны ускориться, они должны происходить с большой частотой и, наконец, закончиться», - сказала Гиули Аласания.





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