

Деканоидзе: Ограничение депутатами права посещения Михаила Саакашвили означает полную изоляцию Саакашвили

30.12.2022 20:32





«Ограничение депутатами права посещения Михаила Саакашвили означает полную изоляцию Саакашвили», — заявила член «Национального движения» Хатия Деканоидзе.



Как отметила Хатия Деканоидзе, председатель парламента Шалва Папуашвили принял очень непростое решение.



«Если дело касается нарушения мер безопасности и ужесточения мер безопасности, значит, они сами признали несоблюдение норм безопасности, связанных с Саакашвили, признали очень серьезные заявления токсиколога на судебном заседании.



Я хотела бы спросить у власти, чем опасна маленькая Алиска Саакашвили или Эдуард Саакашвили для власти и Михаила Саакашвили? Или какую опасность можем представлять мы — соратники и друзья Михаила Саакашвили», — заявила Деканоидзе.





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