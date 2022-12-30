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Деканоидзе: Ограничение депутатами права посещения Михаила Саакашвили означает полную изоляцию Саакашвили


30.12.2022   20:32


«Ограничение депутатами права посещения Михаила Саакашвили означает полную изоляцию Саакашвили», — заявила член «Национального движения» Хатия Деканоидзе.

Как отметила Хатия Деканоидзе, председатель парламента Шалва Папуашвили принял очень непростое решение.

«Если дело касается нарушения мер безопасности и ужесточения мер безопасности, значит, они сами признали несоблюдение норм безопасности, связанных с Саакашвили, признали очень серьезные заявления токсиколога на судебном заседании.

Я хотела бы спросить у власти, чем опасна маленькая Алиска Саакашвили или Эдуард Саакашвили для власти и Михаила Саакашвили? Или какую опасность можем представлять мы — соратники и друзья Михаила Саакашвили», — заявила Деканоидзе.


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