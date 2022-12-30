

Бывший главный раввин Москвы призвал евреев покинуть Россию

30.12.2022 21:25





Пинхас Гольдшмидт, бывший главный раввин Москвы, покинувший свой пост после вторжения в Украину, заявил, что российские евреи должны покинуть страну.



"Когда мы оглядываемся назад на российскую историю, всякий раз, когда политическая система была в опасности, правительство пыталось перенаправить гнев и недовольство масс на еврейскую общину", - сказал Гольдшмидт в интервью британской газете Guardian.



По его словам, это происходило "в царские времена и в конце сталинского режима". "Мы наблюдаем рост антисемитизма, в то время как Россия возвращается к новому типу Советского Союза, и шаг за шагом железный занавес снова опускается. Вот почему я считаю, что лучший вариант для российских евреев - это уехать", - добавил он.



Гольдшмидт призвал евреев покинуть Россию, пока они могут это сделать – "прежде, чем их сделают козлами отпущения" за тяготы, вызванные войной против Украины.



Гольдшмидт подал в отставку со своего поста и покинул Россию в июле после отказа поддержать российское вторжение в Украину, пишет газета. "На лидеров общин оказывалось давление, чтобы они поддержали войну, и я отказался это сделать. Я ушел в отставку, потому что продолжать работу в качестве главного раввина Москвы было бы проблемой для общины из-за репрессивных мер, принятых против инакомыслящих", - сказал Гольдшмидт Guardian.



В конце июля 2022 года минюст России потребовал ликвидировать агентство "Сохнут", помогающее людям еврейского происхождения с репатриацией в Израиль. Претензии властей к "Сохнуту", как рассказывала Русская служба Би-би-си, заключались в "сборе и передаче персональных данных россиян в Израиль и утечке мозгов".



В конце декабря Басманный суд Москвы в очередной раз отложил заседание по ликвидации агентства.





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