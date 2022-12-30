

Михаил Саакашвили написал письмо Марку Фейгину и Алексею Арестовичу

30.12.2022 21:28





Третий президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо российскому правозащитнику Марку Фейгину и советнику администрации президента Украины Алексею Арестовичу. Информацию об этом распространяет Марк Фегин на своей личной странице в Twitter.



В частности, своим письмом Саакашвили откликается на инициативу Фейгина и Арестовича, анонсировавших глобальные акции у посольств Грузии 4 января 2023 года с требованием освобождения Михаила Саакашвили.



«Спасибо огромное за солидарность и человечность и за акцию, анонсированную на 4 января.



Г. Маргвелашвили, четвертый президент Грузии прав – пенитенциарная система с мученьями убивает меня в заточении. После феноменального обращения Зеленского и вашей активизации мне запретили курить и перестали пускать ко мне моих детей. Суд перенесли на 10 дней.



Мой лечащий врач совершила гражданский подвиг и перед лицом руководителей пенитенциарной системы объявила, что мое положение крайне тяжелое и клиника исчерпала все свои возможности. Если Навального хотели сразу убить новичком, то мне дали смесь, которая убивает в течение нескольких месяцев и симптомы можно валить на другое», - говорится в письме Михаила Саакашвили, фото которого опубликовал Фейгин.





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