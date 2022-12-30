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Депутаты больше не смогут навещать Саакашвили без разрешения председателя парламента
30.12.2022 22:02
По решению председателя парламента Грузии, депутаты отныне не смогут навещать Михеила Саакашвили без специального разрешения Специальной пенитенциарной службы.
По заявлению председателя, для защиты безопасности и интересов Саакашвили Специальная пенитенциарная служба решила ужесточить меры безопасности и попросила учесть это обстоятельство при принятии решений о выдаче разрешений.
Согласно данным председателя парламента, с 3 октября 2021 года председатель парламента выдал 228 разрешений депутатам, что указывает на то, что это право «используется для личных или деловых встреч с заключенным», а не для ознакомления с условиями заключения.
Председатель парламента отмечает, что эффективный мониторинг условий будет обеспечен в связи с тем, что Саакашвили могут навещать его адвокаты и представители Народного защитника.
Разрешения председателя парламента, выданные на неделю 2 января 2023 года, остаются в силе.
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