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Темур Кецбая назначен главным тренером сборной Кипра
30.06.2022 13:17
Бывший тренер сборной Грузии и кипрского "Анортосиса" Темур Кецбая назначен главным тренером сборной Кипра. Об этом сообщает Федерация футбола Кипра.
Согласно контракту, Кецбая будет руководить сборной Кипра до завершения отборочного этапа чемпионата мира 2026 года.
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