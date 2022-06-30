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Темур Кецбая назначен главным тренером сборной Кипра


30.06.2022   13:17


Бывший тренер сборной Грузии и кипрского "Анортосиса" Темур Кецбая назначен главным тренером сборной Кипра. Об этом сообщает Федерация футбола Кипра.

Согласно контракту, Кецбая будет руководить сборной Кипра до завершения отборочного этапа чемпионата мира 2026 года.

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