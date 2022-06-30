

Темур Кецбая назначен главным тренером сборной Кипра

30.06.2022 13:17





Бывший тренер сборной Грузии и кипрского "Анортосиса" Темур Кецбая назначен главным тренером сборной Кипра. Об этом сообщает Федерация футбола Кипра.



Согласно контракту, Кецбая будет руководить сборной Кипра до завершения отборочного этапа чемпионата мира 2026 года.



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