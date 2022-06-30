

Сторонники «Грузинской мечты» нападают на участников капании в поддержку евроинтеграции

30.06.2022 15:26

SOVA



Активисты и сторонники «Грузинской мечты» совершают нападения на участников кампании в поддержку евроинтеграции, прибывающих в разные регионы страны. СМИ установили имена некоторых лиц – это люди, связанные с правящей партией или госслужащие.



Движение «Домой в Европу» призвало МВД обеспечить безопасность людей, участвующих в публичных дискуссиях. По словам активистов, «Грузинская мечта» намеренно пытается сорвать встречи, запланированные в рамках кампании.



«Партийный актив властей в регионах словесно и физически противостоит членам движения, чтобы создать картину, будто по вопросу евроинтеграции Грузии в обществе есть две противоборствующие группы, что является ложью. Подавляющее большинство граждан Грузии согласны с европейским будущим страны. И этот факт не может быть перекрыт управляемыми процессами».



Как отмечают активисты, мероприятия, запланированные в рамках кампании «Домой в Европу», носят мирный характер и исключают элементы насилия. Представители гражданского сектора и оппозиции уже посетили такие города, как Батуми, Зугдиди, Хони и Телави, в том числе, чтобы рассказать местным жителям об акции 3 июля в Тбилиси. Но их встречали группы агрессивных людей, пытавшиеся воспрепятствовать встречам.



В частности, в Батуми агрессии подверглись члены гражданского движения «Позор!». Как рассказал агентству IPN один из лидеров группы Гига Макарашвили, они раздавали брошюры на бульваре, когда на них напали активисты «Грузинской мечты».



Также сообщается, что в городе Телави помимо сотрудников местного горсовета и сторонников правящей партии в нападении участвовали члены радикального прокремлевского движения Alt-Info. В результате встреча с населением в Телавском историческом музее была сорвана.



Нападение на активистов было совершено и в Тбилиси. Члены движения «Домой в Европу» проводили информационные встречи в т. н. высотном корпусе госуниверситета. Сторонники «Грузинской мечты» попыталась сорвать встречу. По словам одного из гражданских активистов, среди нападавших, в частности, был член гамгеоба (районного управления) Исани. «Это были приведенные «Грузинской мечтой» зондеры», — сказал он.



Днем ранее нападение было совершено на представителей партии «Единое национальное движение» в городе Озургети. По утверждению телеканала Mtavari Arkhi, в инциденте участвовали местные депутаты от правящей партии, члены их семей и родственники. Они не позволяли оппозиции проводить встречи с населением.



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