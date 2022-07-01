

Суд счел дискриминационным финансирование ГПЦ в Марнеули

01.07.2022 15:53





Районный суд Болниси счел дискриминационным решение о финансировании местной епархии Грузинской православной церкви (ГПЦ) из бюджета Марнеульского муниципалитета.



Иск против муниципалитета подали активистка Самира Байрамова и Высшее духовное управление мусульман всея Грузии. Их интересы представляла организация «Центр социальной справедливости».



По заявлению юриста организации Татии Качарава, муниципалитет выделял солидные суммы из бюджета религиозным организациям, при этом абсолютное большинство средств шло в местную епархию православной церкви, несмотря на то, что большинство населения Марнеули составляют мусульмане.



Качарава сообщила, что суд разделил позицию истцов и постановил, что имела место дискриминация по религиозному признаку и признал незаконным решение Сакребуло (горсовета), по которому средства выделили только православной церкви.



Одна из основателей организации Тамта Микеладзе на своей странице в Facebook написала, что в этом году на финансирование православной церкви было выделено 400 000 лари, а другие религиозные организации остались без финансирования.



Netgazeti попыталось узнать, обжалует ли руководство Марнеульского муниципалитета решение суда. В случае получения ответа от ведомства, материал будет обновлен.



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