

Сборная Грузии по баскетболу назвала заявку на матч с Украиной

01.07.2022 16:14





Мужская сборная Украины по баскетболу 1 июля сыграет в столице Латвии матч против команды Грузии в рамках третьего игрового окна квалификации чемпионата мира-2023.



Накануне определился состав из 12-ти игроков нашей команды, теперь стала известна финальная заявка на игру от наставника грузинской сборной Илиаса Зуроса, передает Укринформ.



В состав на игру не попал опытный защитник Георгий Цинцадзе, который приехал с командой в Ригу.



Состав сборной Грузии:



защитники - Гиви Бакрадзе («Олимпи», Грузия), Рати Андроникашвили (Creighton, NCAA), Тед Макфаден («Мурсия», Испания), Кахабер Джинчарадзе («Олимпи», Грузия), Мераб Боколишвили («Рустави», Грузия);



форварды - Дуда Санадзе («Борац», Сербия), Бека Бурджанадзе («Бетис», Испания), Михеил Беришвили (TSU, Грузия), Георгий Корсантия («Кутаиси», Грузия), Торнике Шенгелия («Виртус», Болонья, Италия) ;



центровые - Гога Битадзе («Индиана», NBA), Георгий Шермадини («Тенерифе», Испания).



Матч Украина - Грузия начнется 1 июля на «Арене Рига» в 19.00 по киевскому времени.



Турнирное положение в отборочной группе G: Грузия - 7 очков (после 4-х игр), Испания - 6 (3), Украина - 4 (3), Северная Македония - 4 (4).



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