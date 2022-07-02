

Хвича Кварацхелия стал игроком итальянского клуба «Наполи» - теперь официально

02.07.2022 12:16





Итальянский футбольный клуб «Наполи» внес Хвичу Кварацхелия в заявку в Серию «А». Заявление президента клуба Аурелио Де Лаурентиса опубликовано на официальном сайте «Наполи».



«Президент Аурелио Де Лаурентис рад сообщить, что Наполи полностью выкупил у батумского Динамо трансфер Хвичи Кварацхелия», — говорится в сообщении.



«Наполи» приветствует Кварацхелия – добро пожаловать, Хвича! Грузин делает свои первые шаги в Серии А: он официально перешел в Неаполь. В ближайшее время нам предстоит познакомиться с его именем, потому что Хвича Кварацхелия приехал в Неаполь. Контракт грузина сегодня утром был передан лиге, и бывший игрок батумского Динамо стал полноценным «синим» (цвет формы Наполи). Добро пожаловать, Хвича», — говорится в посте клуба «Наполи».



После этого президент Аурелио де Лаурентис также поприветствовал новобранца на своей странице в Твиттере:



«Пусть синева моря и неба будет цветом твоей души и твоих ног, что должно способствовать большему количеству побед Наполи», — написал Лаурентис.



На трансфер грузина отреагировал сайт известного итальянского телеканала sportmediaset: «Неаполитанский мир надеется, что нашелся достойный преемник Лоренцо Инсинье или, возможно, даже лучше, учитывая шумиху вокруг его прибытия в Италию. Приключения Кварацхелия в Италии начнутся 6 июля, когда грузин пересечет ворота базы Волтурно для прохождения медицинского осмотра. Оттуда месте со всей командой он отправится на сборы в Димаро», — пишет sportmediaset.





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