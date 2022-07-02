

На прилегающей к парламенту территории сторонники «Альт-инфо» разорвали флаг ЛГБТ

02.07.2022 15:01





На территории, прилегающей к парламенту Грузии в Тбилиси, сторонники «Альт-инфо» разорвали флаг ЛГБТ-сообщества. Они проводят акцию у законодательного органа с утра.



Как заявляют собравшиеся, после акции у парламента они собираются переместиться к центральному офису «Грузинской мечты» и там опротестовать мероприятия, анонсированные в рамках «Тбилиси прайда».



По их же пояснению, затем они намерены отправиться и к офису ЕС.



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