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На прилегающей к парламенту территории сторонники «Альт-инфо» разорвали флаг ЛГБТ
02.07.2022 15:01
На территории, прилегающей к парламенту Грузии в Тбилиси, сторонники «Альт-инфо» разорвали флаг ЛГБТ-сообщества. Они проводят акцию у законодательного органа с утра.
Как заявляют собравшиеся, после акции у парламента они собираются переместиться к центральному офису «Грузинской мечты» и там опротестовать мероприятия, анонсированные в рамках «Тбилиси прайда».
По их же пояснению, затем они намерены отправиться и к офису ЕС.
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