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В Батуми отметили Международный день моряка


03.07.2022   00:28


Сегодня, 2 июля в Батуми торжественно отметили Международный день моряка. Курсанты Морской академии и высшего инженерно-морского училища, а также моряков и сотрудников Агентства морского транспорта Грузии прошли традиционным шествием по проспекту им.Мемеда Абашидзе и возложили венки на могилы героев-юнкеров.

В шествии вместе с курсантами морских училищ приняли участие сотрудники береговой охраны и моряки.

Традиционно День моряка отмечается ежегодно 25 июня, но в этом году из-за непогоды его празднование перенесли на 2 июля.

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