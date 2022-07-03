

В Батуми отметили Международный день моряка

03.07.2022 00:28





Сегодня, 2 июля в Батуми торжественно отметили Международный день моряка. Курсанты Морской академии и высшего инженерно-морского училища, а также моряков и сотрудников Агентства морского транспорта Грузии прошли традиционным шествием по проспекту им.Мемеда Абашидзе и возложили венки на могилы героев-юнкеров.



В шествии вместе с курсантами морских училищ приняли участие сотрудники береговой охраны и моряки.



Традиционно День моряка отмечается ежегодно 25 июня, но в этом году из-за непогоды его празднование перенесли на 2 июля.



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