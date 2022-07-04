

Начались Единые национальные экзамены

04.07.2022 11:33





В Грузии начались Единые национальные экзамены. Сегодня абитуриенты сдают экзамен по грузинскому языку и литературе. Всего в масштабе страны открыты 22 экзаменационных центра. Регистрация на экзамены началась одновременно во всех экзаменационных центрах в 08:00.



С 08:00 в экзаменационном центре, открытом в тбилисской публичной школе №175, находится глава Национального центра оценок и экзаменов Софио Горгодзе.



На территориях, прилегающих к экзаменационным центрам, мобилизованы машины скорой помощи, спасательная служба и патрульная полиция. Единые национальные экзамены завершатся 22 июля экзаменом по гражданскому образованию.



Напомним, что в этом году на Единые национальные экзамены зарегистрировано более 41 000 абитуриентов, а на грантовый конкурс для студентов – более 2 500 желающих. На общий магистрантский экзамен зарегистрировались более 9 500 человек. Для сдачи экзамена на знание предмета и наличие профессиональных навыков зарегистрировались более 34 500 желающих.



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