

Дело о нападении на офис «Tbilisi Pride»: Троих обвиняемых приговорили к выплате штрафа

04.07.2022 14:27





Суд обязал выплатить каждого обвиняемого в нападении на офис «Tbilisi Pride» по 5000 лари (около 1700 долларов). Нападение произошло 5 июля 2021 года.



По словам директора организации Мариам Кварацхелия, обвинение было предъявлено трем лицам. По ее словам, суд не усмотрел признаков организованной преступности ни в одном из случаев, и квалифицировал их лишь как обвинение в самовольном проникновении в помещение (ст. 160 УК) с двумя отягчающими обстоятельствами, групповое насилие и угрозы. Однако обвинение не содержит состава преступления на почве ненависти.



Кварацхелия отмечает, что проблематичным является и то, что обвинение предъявлено только трем гражданам, тогда как на кадрах происшествия было зафиксировано не менее 10 человек.



Радикалы напали на офис Tbilisi Pride 5 июля, протестуя против запланированной акции в защиту прав ЛГБТ-сообщества. Они сорвали и сожгли прайд-флаги, а после разгромили технику и мебель организации. На проспекте Руставели и близлежащих улицах эти лица в тот день было избито 53 журналиста. Ряд потерпевших подчеркивали бездействие полиции.



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